Pro Favara, Tudisco dopo il derby contro il Canicattì: “Contento della prestazione, deluso dal risultato”

Dopo dodici partite la striscia di risultati utili della Pro Favara è stata stoppata dalla corazzata Canicattì che al Saraceno di Ravanusa si è imposta di misura grazie al gol di testa di Celin, prevalendo grazie al maggior cinismo in un confronto che nel complesso è stato equilibrato.

Il tecnico gialloblù Francesco Tudisco nel post gara ha elogiato la sua squadra per lo spirito messo in campo: "Soddisfatto della prestazione -ha affermato - deluso dal risultato. Non posso rimproverare nulla ai miei giocatori. Abbiamo giocato la palla, preso l'iniziativa e affrontato il Canicattì con il rispetto della capolista ma senza timore. Soprattutto nel primo tempo siamo andati vicini al vantaggio in diverse occasioni. Nella ripresa abbiamo preso gol sugli sviluppi di un calcio piazzato. Interrompiamo una lunga striscia di risultati positivi che duravano da 12 giornate sul campo della squadra che meritatamente vola verso la serie D. Da martedì iniziamo a preparare la gara con il Marsala".