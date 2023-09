Canicattì, positivo l'esordio contro il Siracusa: Pidatella contento per la prestazione del gruppo

"Siamo contenti per il risultato e perchè avevamo di fronte un avversario quotato, che certamente reciterà un bel ruolo in questo campionato. Non sarà semplice per nessuno ottenere punti contro il Siracusa".

Sono queste le parole che aprono l'analisi di Orazio Pidatella, al termine del match contro il Siracusa: nella gara di esordio in campionato i biancorossi, al Saraceno di Ravanusa, hanno fermato gli aretusei pareggiando 1-1.

"Siamo stati bravi a soffrire, in campo i nostri avversari schieravano giocatori esperti per la categoria. Stringere i denti non è mai facile - ha detto Pidatella - ma i ragazzi sono stati capaci in questo e alla fine sono stati premiati. Il Siracusa dirà la sua in questo campionato, ne sono certo. Abbiamo corso tanto, cercando di tenere l'iniziativa nonostante le qualità dell'avversario. Prendere punti in questo tipo di sfide non sarà facile in questa stagione. La compatezza è una caratteristica della nostra squadra, se non giocassimo così avremmo notevoli difficoltà contro chiunque: non bisogna mai mollare di un centimetro. Aggiungo che c'erano assenze importanti ma non vogliamo alibi o scuse: non è semplice fare a meno di certi giocatori per la nostra squadra. Andiamo comunque avanti, fiduciosi per il lavoro che stiamo svolgendo. Il pubblico ci ha dato una grossa mano, noi dobbiamo essere bravi a trascinarli con le prestazioni e con i risultati: faremo di tutto per riempire sempre lo stadio. Prendere gol ti cambia sempre gli scenari pianificati - ha concluso Pidatella - abbiamo alzato bene il baricentro e i ragazzi hanno avuto grande volontà e determinazione nella ricerca delpareggio".