Canicattì, pareggio casalingo contro il Portici: al Saraceno finisce 1-1

La formazione di Pidatella muove la classifica ma non riesce ancora, tra le mura amiche, ad ottenere l'intera posta in palio. Al vantaggio di Camara per i biancorossi risponde la rete di Capuano per gli ospiti