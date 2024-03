Canicattì, Pidatella sul derby con la Sancataldese: “Gara tosta, non siamo ancora salvi”

Domani pomeriggio derby tra Sancataldese e Canicattì: una partita che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. Alla vigilia ha parlato il tecnico dei biancorossi, Orazio Pidatella, che si è soffermato sui precedenti tra le squadre.

“Domani sarà un derby che nelle ultime 3 partite ha regalato emozioni non indifferenti - ha dichiarato Pidatella - partite tirate, equilibrate, toste. Noi stiamo bene, i ragazzi stanno facendo bene, anche se ancora non ci possiamo ritenere salvi. Domani sarà una partita difficile come lo era quella contro il Locri, contro il Casalnuovo e l'Akragas: ci sarà da soffrire, siamo consapevoli di questo. Malgrado abbiamo avuto poco tempo a disposizione abbiamo preparato come sempre questa partita. Fino ad adesso abbiamo fatto cose normali non straordinarie. Il lavoro non può autoincensarsi, sono gli altri che devono giudicare e spesso non conta solo il risultato, contano anche tante altre cose. Conta la gestione di un gruppo, riuscire a gestirlo nei momenti di difficoltà, conta la crescita di ogni singolo calciatore perché solo così può crescere la squadra, conta non cercare alibi nelle sconfitte, magari facendo tesoro degli errori per non ripeterli. Io ho la fortuna di scegliere bene gli uomini dello staff. il calcio è cambiato e anche se uno solo ha la responsabilità, bisogna scegliere persone che abbiano "molta" competenza e intelligenza per poter gestire una squadra. Io del mio staff sono molto soddisfatto e li ringrazio per il lavoro che stanno facendo. Poi è chiaro che qualcuno è libero di far passare fotocopie a colori come capolavori di Van Gogh".

In chiusura un focus sui punti attuali, probabilmente nemmeno immaginati:

"Non ci aspettavamo di avere questi punti oggi, perché a dicembre si è voluto restringere la rosa, ma qui è stato bravo il direttore Avarello che ha fatto un ottimo lavoro prendendo giocatori che fossero fisiologici alla causa. A dicembre tante squadre si sono rinforzate e reso il campionato più duro".