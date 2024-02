Canicattì, Pidatella soddisfatto: “Altro importante tassello per il nostro obiettivo”

"Una vittoria importante, un altro tassello per raggiungere il nostro obiettivo stagionale".

Con queste parole Orazio Pidatella ha commentato la positiva vittoria del Canicattì in casa contro il Castrovillari. Un poker di reti che consegna tre punti importanti per l'obiettivo salvezza: la classifica, in questo momento, colloca in una posizione piuttosto tranquilla i biancorossi.

"Non era facile - ha dichiarato Pidatella in sala stampa - i ragazzi hanno fatto un'ottima gara. Forse abbiamo sbagliato troppo in attacco, ma il vero problema è quando non si crea. Non voglio colpevolizzare nessuno, si può sbagliare in attacco dopo aver creato. Nel secondo tempo siamo stati ordinati, anche se comunque abbiamo cambiato il modulo. Lotteremo fino all'ultima giornata - ha concluso il tecnico - cercheremo di dare tutto per il nostro obiettivo".