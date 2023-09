Canicattì, Pidatella soddisfatto per la qualificazione contro il Licata: "La nostra crescita prosegue"

"Siamo felici per il passaggio del turno, cercavamo delle risposte e le abbiamo ottenute". Questo il commento di Orazio Pidatella, tecnico del Canicattì, al termine della partita di Coppa Italia contro il Licata: i biancorossi hanno vinto 3-2 ai calci di rigore. I novanta minuti regolamentari si erano conclusi a reti bianche.

"Abbiamo disputato un buon match, non dobbiamo dimenticare che di fronte avevamo una squadra piuttosto organizzata - ha dichiarato Pidatella - c'è soddisfazione per la qualificazione ottenuta. Abbiamo messo la giusta intensità, diverse volte siamo arrivati alla conclusione: i ragazzi hanno disputato una gara importante. Noi in questa stagione dobbiamo cercare di lavorare il più possibile, il ruolo che reciteremo lo dirà solo e soltanto il campo. Questa qualificazione, comunque, non va sottovalutata. Nel primo tempo i ragazzi sono entrati col piglio giusto, siamo riusciti ad accelerare quando c'era l'esigenza di farlo. Nel secondo tempo siamo calati, inevitabilmente, così come loro. Dobbiamo proseguire lavorando intensamente - ha concluso Pidatella - il passaggio del turno è stato ricercato e voluto".