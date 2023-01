Canicattì, Pidatella soddisfatto per i tre punti con la Sancataldese: "Vittoria che aumenta la nostra fiducia"

Il tecnico biancorosso, a fine gara, ha analizzato la prestazione dei suoi uomini nel derby disputato in casa contro la Sancataldese: "Abbiamo concesso poco agli avversari, i tre punti aumentano la consapevolezza nei nostri mezzi. I ragazzi hanno fatto bene sinora, non dobbiamo esaltarci ma proseguire con l'entusiasmo giusto: la serie D è un campionato molto complicato, serve restare coi piedi per terra"