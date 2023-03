Canicattì, Pidatella soddisfatto dalla prestazione dei suoi: "Partita combattuta, risultato corretto"

"E' stato un classico derby, una partita combattuta: abbiamo concesso pochissimo al Licata, provando in alcune circostanze a sbloccare la gara. Il pareggio è il risultato più giusto". Orazio Pidatella, allenatore del Canicattì, ha analizzato con la consueta lucidità la prestazione dei suoi contro il Licata: il derby del Saraceno si è concluso a porte inviolate.

"La gara non si è sbloccata - ha detto Pidatella - ma non per nostre responsabilità: il Licata è un'ottima squadra, non lo scopriamo certo oggi. La prestazione, da parte nostra, c'è stata: mi aspettavo questo tipo di gara, Canicattì-Licata è sempre un match chiuso e combattuto. Per il futuro - ha concluso il tecnico - dobbiamo continuare così, serve lavorare per mettere in campo prestazioni come quella odierna".