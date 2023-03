Canicattì, Pidatella scuote i suoi: "Adesso c'è da correre, sudare e onorare la maglia"

Una sconfitta che non consente passi in avanti in classifica: il Canicattì di Orazio Pidatella, nel recupero del match contro la Vibonese, è uscito sconfitto per 3-1 dal Luigi Razza di Vibo Valentia.

Il tecnico biancorosso, ai microfoni della società, ha parlato a fine gara: "Una gara difficile - ha detto Pidatella - loro hanno avuto un impatto importante con il match. Noi abbiamo reagito nel secondo tempo ma poi sul loro 3-1 si sono spente le nostre speranze. Noi dovremo correre e onorare la maglia nelle prossime gare. Noi non ci attacchiamo agli episodi dubbi, fanno parte delle dinamiche del campo: se l'arbitro ha fischiato significa che i rigori c'erano. Noi, contro la Mariglianese, cercheremo come sempre la prestazione".