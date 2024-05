Canicattì, Pidatella prima dell'ultima di campionato: "Grande rispetto per il San Luca"

Domani calerà il sipario sul campionato di serie D. Il Canicattì di Orazio Pidatella affronterà in casa il San Luca e chiuderà così una stagione più che positiva.

Alla vigilia ha parlato l'allenatore biancorosso, soffermandosi sul tipo di match che prevede: “Domani ci aspettiamo una gara che a prescindere dalla posta in palio ci dia ancora conferma dei miglioramenti che abbiamo fatto giorno dopo giorno. La vittoria con l'Acireale è già acqua passata - ha dichiarato - l'abbiamo metabolizzata: quella gara domani non potrà portare nulla. Ci siamo allenati tutta la settimana perché ci teniamo a fare una prestazione importante, perché vorremmo chiudere a 48 punti, ma abbiamo molto rispetto del San Luca che fino a domenica scorsa era in corsa per la salvezza diretta. E' stato come sempre un campionato logorante, la serie D assorbe tante energie fisiche e mentali: come sempre bisogna lottare per ottenere punti e noi diciamo che ce la siamo cavata abbastanza bene - conclude - anche se abbiamo qualche rimpianto. Tutto sommato abbiamo messo parecchie squadre dietro di noi che hanno fatto un campionato strepitoso”,