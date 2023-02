Canicattì, Pidatella non rimprovera nulla ai suoi: "Dispiace aver perso all'ultimo minuto, continueremo a lottare"

"E' stata una gara combattuta, abbiamo giocato alla pari contro il San Luca: poi abbiamo commesso degli errori e questi si pagano".

Orazio Pidatella, allenatore del Canicattì, ha commentato nel post gara la sconfitta contro il San Luca maturata soltanto nei minuti finali di gara: "Ci siamo difesi bene e siamo anche riusciti a ripartire bene, però rispetto a Trapani credo che questa sconfitta sia immeritata. Andiamo avanti, ripartiremo come abbiamo sempre fatto. I ragazzi hanno dato tutto, le occasioni le abbiamo comunque create: non posso rimproverare nulla ai ragazzi, fare gol nel calcio è la cosa più difficile. Dispiace perdere all'ultimo minuto, renderemo questa sconfitta una molla per il futuro: saremo feroci e lotteremo ancora. Il campionato è equilibrato - ha concluso Pidatella - il calendario secondo me lascia il tempo che trova perchè comunque ogni sfida presenta delle insidie: è il bello di questo torneo".