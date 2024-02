Canicattì, Pidatella in sala stampa: "Peccato tornare a casa a mani vuote, serviva più cattiveria"

"Dispiace tornare a casa a mani vuote, senza punti: abbiamo espresso il nostro consueto calcio, forse serviva più cattiveria".

Questa l'analisi di Orazio Pidatella, al termine del match di Vibo Valentia: i biancorossi hanno perso 2-0 anche se hanno espresso un buon calcio. In diverse circostanze i biancorossi avrebbero potuto trovare la via del gol ma è mancata lucidità e precisione in area avversaria.

"Noi ci portiamo a casa soltanto la prestazione - ha detto Pidatella - quanto espresso in campo denota organizzazione e qualità. Purtroppo non muoviamo la classifica, dovevamo essere più lucidi una volta entrati in area al cospetto del portiere avversario. Sicuramente abbiamo affrontato un avversario qualitativo e lo abbiamo fatto a viso aperto. Noi continuiamo a credere nel nostro obiettivo - ha concluso il tecnico - dobbiamo continuare a lavorare".