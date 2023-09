Canicattì, Pidatella e la crescita del gruppo: "La squadra lavora bene ma serve migliorare l'approccio"

Una bella vittoria, ieri pomeriggio a Lamezia Terme, per il Canicattì di Orazio Pidatella: i biancorossi hanno battuto 2-0 la Gioiese.

"Vincere in trasferta non è mai facile - ha esordito ai microfoni del club il tecnico biancorosso - soprattutto quando affronti questo tipo di viaggi. Credo che la squadra abbia lavorato bene anche se ritengo che i ragazzi debbano migliorare l'approccio alle gare: cominciamo i match con un po' di criticità, poi recuperiamo a partita in corso ma non possiamo accontentarci. Siamo contenti perchè è bello condividere i successi con i tifosi, anche fuori casa. Otto punti in quattro giornate? Credo che all'inizio tutti vogliano fare qualcosa di importante, noi siamo contenti delle prestazioni che abbiamo offerto".

Chiusura dedicata ai prossimi impegni in calendario: "Tra campionato e coppa avremo sette partite - ha concluso Pidatella - si è chiuso un ciclo di match e adesso se ne apre un altro: ho detto ai ragazzi di farsi trovare pronti. La società ha lavorato bene per ottenere questa partenza in campionato, nulla avviene per caso".