Canicattì, Pidatella e l'eliminazione con l'Akragas ai rigori: "Hanno meritato il passaggio del turno"

"L'Akragas ha meritato il passaggio del turno, sono una squadra ben messa in campo ed organizzata".

Orazio Pidatella, allenatore del Canicattì, ha commentato con grande sportività la sconfitta dei suoi nel derby contro l'Akragas in Coppa Italia: i biancorossi hanno subito lo svantaggio al minuto 89 ma sono riusciti ad agguantare il pari cinque minuti dopo, portando il match ai calci di rigore. Busà, portiere dei padroni di casa, ha neutralizzato due calci di rigore dei biancorossi, determinando così la vittoria biancazzurra.

"Partiamo dal presupposto che abbiamo iniziato la gara con 7 juniores in campo - ha esordito Pidatella - credo che poi la differenza con i grandi ci sia ma questo è assolutamente inevitabile. Il nostro pareggio alla fine denota come la squadra sia dura a morire, nessuno ci regala mai niente e noi non lo facciamo nemmeno. Mi è piaciuto lo spirito del gruppo, ci tenevamo molto ma è andata così. La gara si è svegliata con l'ingresso in campo di Llama, un giocatore di grande qualità. Non ci è mancato nulla francamente, affrontavamo un avversario importante".

Chiusura dedicata ad una piccola analisi sul girone I di serie D: "Questo campionato ha detto sinora che le chiacchiere stanno a zero. Chi investe dimostra con i fatti la classifica che ha: ci sono club con progetti importanti, per noi lottare alla pari con queste formazioni è sintomo di buone intenzioni da parte nostra".