Canicattì, Pidatella dopo la sconfitta col Paternò: "Commesso degli errori, era uno scontro diretto"

Una sconfitta di misura, che non consente al Canicattì di muovere la classifica. All'Orazio Raiti di Biancavilla la squadra di Pidatella ha perso 1-0, al termine di novanta minuti nei quali non è riuscita come voleva a produrre occasioni da gol importanti. A fine gara il commento del tecnico biancorosso, già proiettato al prossimo match.

"Abbiamo perso, commettendo degli errori - ha esordito l'allenatore - potevamo recuperarla ma non abbiamo fatto una grandissima partita. Contano molto gli episodi, il Paternò è stato bravo a costruirlo e ha portato a casa tre punti. Abbiamo comunque lottato, era uno scontro diretto e affrontavamo un avversario insidioso. Sappiamo che serve qualche vittoria, dispiace perchè potevamo fare dei punti. E' mancata la qualità, la voglia di vincere qualche contrasto in più: serve pensare subito alla prossima partita e ripartire".