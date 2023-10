Canicattì, Pidatella dopo il match con l'Akragas: "Degli arbitri non parlo mai, non faccio come alcuni colleghi"

Il Canicattì ieri pomeriggio, nel derby contro l'Akragas, non ha mai mollato: sino al novantesimo è rimasto vivo, grazie alla rete di Sidibe che aveva alimentato le speranze biancorosse. In otto contro undici, i ragazzi di Pidatella hanno spinto sino alla fine.

Al termine del match, dalla sala stampa dell'Esseneto, Orazio Pidatella ha analizzato la prestazione dei suoi, ribadendo di non voler parlare degli arbitri: "Non parlo mai delle direzioni arbitrali - ha esordito Pidatella - non faccio come alcuni miei colleghi che da sei mesi si lamentano per un mancato rigore o altro. In otto o in undici per noi non cambia nulla. Abbiamo concesso un tiro dalla distanza all'Akragas, hanno trovato il gol e da lì è cambiato tutto".

In chiusura Pidatella torna sull'aver riaperto il match nel finale: "L'errore loro ci ha favorito - ha precisato Pidatella - un calo di concentrazione in undici contro otto ci può stare. Cosa salvo del derby? La mentalità, la voglia di non mollare mai: non cerchiamo alibi, siamo stati bravi nel rimanere corti e nel limitare alcune giocate. Un'espulsione può cambiare il corso di una partita ma non ci attacchiamo a queste cose".