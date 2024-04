Canicattì, Pidatella contento per la prestazione: "I ragazzi sono stati superlativi"

"Non era facile mantenere questo tipo di concentrazione, i ragazzi sono stati superlativi oggi e faccio i complimenti alla squadra".

Orazio Pidatella non può che essere pienamente soddisfatto dopo la vittoria odierna dei suoi contro l'Acireale: un 5-0 strepitoso, frutto di un'ottima prestazione corale.

"Nella ripresa siamo stati un po' più indietro rispetto all'inizio - ha precisato - l'Acireale voleva attaccare ma siamo stati comunque molto bravi. Sono contento perchè quando ci sono poche motivazioni non è facile scendere in campo ed essere attenti e precisi. Siamo un'altra squadra rispetto al girone di andata, soprattutto in casa: nel girone iniziale abbiamo ricevuto squadre molto forti e non era semplice ma negli ultimi mesi l'approccio casalingo è cambiato. Quando noi facciamo la prestazione diventa difficile per i nostri avversari ma deve esserci sempre la voglia giusta. Non possiamo giocare sotto ritmo, mai, dobbiamo sempre essere aggressivi: i risultati passano da questo tipo di prestazioni. I ragazzi sono andati oltre - ha concluso - la vittoria è stata meritata. Ci siamo un po' snaturati tatticamente, visto che loro avevano un'attitudine offensiva particolari: siamo noi stessi sorpresi per l'ottima risposta che abbiamo dato sul campo".