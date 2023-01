Canicattì, Pidatella contento per il successo: "Giochiamo con umiltà e lottiamo, dobbiamo restare concentrati"

Un'altra vittoria, la terza consecutiva e il quinto risultato utile consecutivo: il Canicattì di Orazio Pidatella sta attraversando un ottimo momento. Anche oggi, una bella prestazione contro il Real Aversa, in trasferta: "Una gara difficile, contro un avversario non facile da affrontare - ha dichiarato Pidatella a fine gara - questo è un campo complicato. Siamo in un buon momento di forma, giochiamo con umiltà e lottiamo: questo è molto importante per noi. Io sono contento per l'identità che riusciamo a mantenere per larghi tratti della gara, anche se in fase di possesso possiamo migliorare. Chiudere con sei, sette juniores il match dà ancora più importanza alla vittoria. Voglio che tengano sempre alta la concentrazione, l'attenzione è basilare in certe partite. Alcune gare possono anche determinare le sorti di un campionato, quindi bisogna restare sul pezzo. Ci godiamo il momento positivo, c'è entusiasmo ma non dobbiamo avere euforia. La prossima gara sarà complicata, dobbiamo restare sempre concentrati. I ragazzi si applicano e lottano, giocano l'uno per l'altro: questo significa essere una squadra".