Canicattì, Pidatella alla vigilia del derby di Coppa con l'Akragas: "Teniamo molto a questa sfida, non andiamo in gita"

Vigilia di derby in casa Canicattì: domani la squadra biancorossa sarà impegnata all'Esseneto di Agrigento contro l'Akragas, nel match valido per il terzo turno di Coppa Italia.

In sala stampa il tecnico Orazio Pidatella si è soffermato sulla partita contro il Gigante: "Teniamo molto a questa sfida di Coppa - ha dichiarato Pidatella - non dimentichiamo che per essere domani all'Esseneto abbiamo eliminato il Licata. Quanto riteniamo importante la gara? Nessuno vuole fare mai brutte figure in campo, penso che anche per l'Akragas sarà così. Affrontiamo una squadra blasonata, che sta dimostrando il proprio valore con i fatti: tatticamente ritengo siano ben allenati. Rispettiamo molto il nostro avversario ma certamente non andremo in gità alla Valle dei Templi".

In chiusura un focus sui prossimi impegni: "Da domani sera penseremo alla Vibonese - ha detto il tecnico - quando si gioca in maniera così ravvicinata l'unica cosa che conta è recuperare bene le energie. Si affronta una partita alla volta - ha concluso Pidatella - siamo concentratissimi sulla sfida contro l'Akragas"