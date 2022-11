Canicattì, Pettinato: "Sarà emozionante affrontare il Catania al Massimino"

"Sarà un'occasione più unica che rara affrontare il Catania in serie D. E' una di quelle sfide affascinanti che non hanno bisogno di particolare preparazione".

Con queste parole, ai microfoni della società, il difensore del Canicattì Davide Pettinato ha analizzato il match di domenica contro gli etnei.

"Al Massimino troveremo una grande cornice di pubblico, le motivazioni in questo tipo di gare si trovano automaticamente - ha dichiarato il difensore - Non sarà una gara facile, scenderemo in campo come sempre per dare il massimo". Per Pettinato, comunque, non sarà una gara determinante ai fini della classifica: "Non penso che questo match possa essere considerato determinante ai fini della classifica - ha concluso il calciatore - siamo ancora all'inizio della stagione e non penso che il Catania possa essere considerato come una nostra antagonista. E' chiaro che i rossazzurri sono strutturati per un altro tipo di torneo".

I rossazzurri sono reduci da un pari a reti bianche, l'unico di questo avvio, contro il Cittanova in trasferta. La marcia degli etnei, che sino a domenica scorsa era fatta di sole vittorie, si è fermata in Calabria. La formazione di Ferraro puntava ad eguagliare il record di vittorie consecutive in serie D, detenuto dal Palermo di Rosario Pergolizzi nella stagione 2019/2020. In quella annata, infatti, i rosanero vinsero per dieci partite di fila. Si è dunque interrotta a quota nove la striscia di vittorie consecutive del club etneo nella quarta categoria italiana.