Canicattì, parola alla presidente Scicolone: "Solo con sacrificio e impegno ogni traguardo diventa possibile"

Con un'intervista ai microfoni ufficiali della società, la presidente del Canicattì, Maria Grazia Scicolone, si sofferma sulla stagione che sta per cominciare. Il numero uno biancorosso chiede a tutti i tesserati il massimo impegno, fuori e dentro il campo. Grinta e determinazione sono i presupposti per affrontare al massimo ogni impegno in campo.

“Una nuova stagione sta per iniziare. Ora è tempo di impegnarsi al massimo per approcciare e vivere al meglio questa nuova avventura. Il calcio, oltre che una passione, diventa un vero lavoro, con tutti gli onori e gli oneri connessi. Il Canicattì ovviamente pretenderà dai propri tesserati un comportamento etico sotto ogni punto di vista e altissima professionalità anche sportiva. Ogni partita andrà giocata con grinta e determinazione - precisa la presidente - senza mai mollare. Le gare si possono vincere o perdere, ma è importante che ognuno dia sempre tutto e si impegni per aiutare la squadra. Ben consapevole che nell’arco della stagione ci saranno da affrontare squadre blasonate, in stadi prestigiosi, il mio desiderio è quello di rimanere sempre se stessi e credere nelle proprie capacità, avendo rispetto per l’avversario ma senza avere nessun timore. Ancora una volta saranno fondamentali gli insegnamenti di un allenatore preparato come Orazio Pidatella, di uno staff all'altezza e di una società che tiene tantissimo a fare bella figura in questo nuovo affascinante e competitivo palcoscenico. Non deludeteci e lavorate sodo. Solo con il sacrificio e l'impegno ogni traguardo diventa possibile".