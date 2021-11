Canicattì chiamato all'esame Parmonval, Iezzi: "Partita per noi importante, dobbiamo continuare così"

Obiettivo vincere per arrivare allo scontro diretto contro l'Akragas ancora in vetta. La capolista Canicattì riceve domani pomeriggio alle ore 15 al Saraceno di Ravanusa la Parmonval: i biancorossi dovranno fare a meno del sostegno del loro pubblico visto che la partita si giocherà a porte chiuse.

L'attaccante racinaro Giuseppe Iezzi ha espresso le sue sensazioni in vista del match contro il club palermitano: "Come ogni giornata - ha affermato - ci prepariamo bene in settimana, oggi siamo arrivati alla rifinitura, domani è una partita importante e ci aspettiamo una grande prestazione da parte nostra. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così".

L'esterno biancorosso ha anche parlato dell'assenza dei tifosi: "Anche all’inizio non ci potuti essere - ha detto -ci mancano e domenica si è vista l’importanza dei tifosi. Questo ci deve caricare perché abbiamo dimostrato di essere una grande squadra con anche senza il loro sostegno e questo è da apprezzare". Iezzi ha infine parlato del suo rendimento in fase di finalizzazione "Piano piano arriveranno anche i gol - ha concluso - per adesso l’importante è che noi continuiamo così, va bene ugualmente"