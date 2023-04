Canicattì, oggi la ripresa degli allenamenti: domenica trasferta insidiosa contro il Cittanova

Il Canicattì di Orazio Pidatella si ritroverà questa mattina per iniziare la preparazione in vista del prossimo turno di campionato: domenica, in Calabria, penultima giornata della regular season contro il Cittanova.

I calabresi, penultimi a quota 27 punti, sperano ancora di accedere ai playout che distano soltanto 4 punti: ecco perchè i giallorossi hanno disperato bisogno di vincere contro il Canicattì. Al contempo, la formazione biancorossa non può permettersi passi falsi: ottenere punti in Calabria potrebbe risultare decisivo per la matematica salvezza.

Dopo due giorni di riposo, giunti dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa contro il Città di Sant'Agata, il Canicattì tornerà oggi in campo. La squadra è concentrata e l'umore è alto perchè l'obiettivo stagionale è vicinissimo.