Canicattì, oggi il derby in campionato contro il Licata: Scuffia carica i compagni

"Vogliamo continuare così, solidi in difesa e pragmatici nella gestione della gara: non subire, nel calcio moderno, è fondamentale".

Tommaso Scuffia, portierone del Canicattì, ha parlato ai microfoni del club in vista del derby di campionato contro il Licata, in programma oggi alle ore 16:00 allo stadio Saraceno di Ravanusa. L'estremo difensore biancorosso ha analizzato il momento che sta vivendo la squadra di Pidatella: "Dopo il pareggio interno col Siracusa cercavamo connferme anche in trasferta - ha dichiarato Scuffia - giocare fuori casa non è mai semplice. Ci apprestiamo a giocare un derby contro un avversario che ha iniziato bene e che vorrà prendersi la rivincita dopo la sconfitta nel turno di Coppa Italia. Sarebbe bello se superassimo i 45 punti dello scorso anno in questa stagione - ha concluso Scuffia - vogliamo sempre fare meglio".

Pidatella ha convocato 19 calciatori per la sfida di oggi pomeriggio, Pippo Romano ha risposto con 25 uomini.