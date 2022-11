Canicattì, oggi a San Cataldo il recupero della dodicesima giornata di campionato

Il Canicattì oggi torna in campo, nel recupero della dodicesima giornata di campionato: si gioca al Valentino Mazzola di San Cataldo alle ore 14.30. Quella di oggi è una gara da non sbagliare per i biancorossi, considerando che la classifica impone la conquista di punti e che l'avversario odierno è l'ultimo nel tabellone. Contro la Mariglianese, fanalino di coda del torneo, il Canicattì ha bisogno estremo di fare punti: muovere la classifica è d'obbligo, anche per respirare dopo le recente sconfitte consecutive. Sono tre i ko di fila rimediati dalla formazione di Lillo Bonfatto, sempre ferma a quota 12 in classifica. Tre punti consentirebbero un bel balzo in classifica, raggiungendo il Real Aversa. Peraltro, il calendario può essere un prezioso alleato: in questa settimana, infatti, i biancorossi giocheranno due turni casalinghi. Oggi contro la Mariglianese, domenica contro il Paternò. Gli etnei sono a quota 13, un punto in più rispetto all'attuale posizionamento dei biancorossi. Due gare interne che potrebbero significare molto, prima della sosta prevista dopo il turno infrasettimanale del 21 dicembre.

Dopo la rifinitura di ieri al "Saraceno" di Ravanusa, mister Bonfatto ha convocato 21 calciatori per la partita odierna.

La società, attraverso i propri canali social, ha chiesto ai tifosi di partecipare in massa alla gara di oggi per sostenere la squadra e uscire tutti insieme dal momento negativo delle ultime settimane.