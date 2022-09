Il Canicattì si muove in uscita: salutano Mihali, Passewe e Capitano 

In attesa della definizione del girone I e dei calendari il Canicattì lavora sul mercato e precisamente sul fronte uscite. La società biancorossa sui propri canali social ha annunciato che tre giocatori non fanno più parte della squadra: si tratta dei due under Patrick Mihali e Paolo Capitano e del fantasista liberiano ex Pro Favara Morris Passewe.

Lecito dunque a questo punto aspettarsi che il Canicattì possa muoversi nelle prossime ore sotto il fronte delle entrate al fine di andare a puntellare la rosa che sarà chiamata a giocarsi la permanenza in Serie D in un girone che si prospetta tremendamente competitivo.