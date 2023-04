Canicattì, mercoledì mattina la ripresa degli allenamenti

Dopo l'importante vittoria di ieri pomeriggio, in casa contro il Città di Sant'Agata, il Canicattì oggi e domani beneficia di due giorni di riposo.

Il tecnico biancorosso, Orazio Pidatella, ha fissato la ripresa degli allenamenti nella giornata di dopodomani. Mercoledì mattina, infatti, la squadra si ritroverà al campo per avviare la preparazione in vista del penultimo impegno di campionato: è in programma la trasferta in Calabria, contro il Cittanova.

Manca poco per il raggiungimento dell'obiettivo fissato ad inizio stagione: la salvezza è ad un passo ma mancano ancora due step per poter festeggiare. I risultati che arriveranno dal prossimo turno, comunque, potranno certamente influire sulla matematica.