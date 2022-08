Canicattì, arriva il nono under: preso il terzino Paolo Capitano

Continua il lavoro sul mercato del Canicattì per quanto riguarda il potenziamento del comparto degli under in vista della prossima Serie D. La squadra biancorossa ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del nono giocatore in questa sessione arrivato in quota giovani: si tratta del terzino Paolo Capitano.

Terzino destro classe 2004, nativo di Mussomeli, arriva dalla Casertana e porterà corsa e freschezza al reparto under di Mister Bonfatto. Soprannominato "La Freccia del Sud", vanta esperienze con il Trapani nella categoria under 16 e nel settore giovanile del Santa Sofia Licata. Per il Canicattì si tratta del tredicesimo acquisto complessivo.