Canicattì, colpo in difesa: ufficiale l'arrivo di Armando Guarnera

Colpo in entrata per il Canicattì. Come comunicato sui canali social del club, ora è ufficiale l'arrivo in rosa di Armando Guarnera, difensore classe 1997. La notizia era nell'aria da qualche giorno ma adesso c'è anche l'ufficialità. Difensore centrale classe 1997, Guarnera è nato a Brooklyn, negli States. Un metro e ottantotto di altezza, è reduce dalla sua ultima esperienza con l’Inter Leipzig, club di Lipsia della quinta divisione tedesca. Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Avellino, lo statunitense approda al Chesterfield Under 19, prima di accasarsi al New York Cosmos e successivamente al New Amsterdam. Da oggi, dopo aver ottenuto il transfert, il calciatore si lega al club biancorosso. Canicattì si assicura così un difensore che, nonostante la giovane età, ha già diverse esperienze interessanti e che, certamente, potrà disputare un campionato importante in Serie D.