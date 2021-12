Rinforzo in difesa per il Canicattì: preso lo stopper Omar Diop

Il Canicattì batte il suo secondo squillo sul mercato. La società racinara dopo l'acquisto del centrocampista Alessandro Prezzabile ha comunicato ufficialmente l'arrivo di Omar Diop, roccioso difensore di quasi due metri che arriva in biancorosso dopo l'esperienza alla Nissa.

Classe 1991, il granitico stopper senegalese è un autentico veterano del calcio siciliano e dell'Eccellenza, categoria nella quale ha giocato per nove stagioni vestendo le maglie di Siracusa, Vittoria,, Avola, Gela, Biancavilla, Palazzolo, Enna e infine Nissa dalla quale si è svincolato da poco. Per lui esperienze anche in Serie D con Orlandina e Scordia. La società del presidente Licata aggiunge così un altro tassello importante in vista della corsa alla Promozione.