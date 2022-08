Canicattì scatenato: preso il centrocampista Alessio Cardinale

Continua spedita la campagna acquisti di un Canicattì sempre più attivo sul mercato. Dopo l'ingaggio del centrocampista classe 2002 Gabriel Fuschi la società biancorossa ha annunciato un nuovo arrivo, l'ottavo per quanto riguarda i giocatori under e il dodicesimo di questa sessione.

Il club infatti ha comunicato ufficialmente sui propri canali social l'arrivo di Alessio Cardinale, centrocampista del 2003. Cardinale, figlio dell'ex calciatore di Palermo e Catania Antonino, è reduce da una stagione in Eccellenza passata tra Monreale e Don Carlo Misilmeri nella quale ha messo in mostra doti interessanti nel ruolo di mezzala. Il suo arrivo va ad arricchire ulteriormente un reparto che tra i nuovi under, i veterani come Santo Privitera e profili interessanti come l'ex Paternò Sidibè promette molto bene.