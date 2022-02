Secondo acquisto in poche ore per il Canicattì: dall'Akragas torna Salvatore Treppiedi

Secondo acquisto nel giro di poche ore per il Canicattì che dopo l'ingaggio del difensore Baiata mette a segno un altro colpo di mercato: la società biancorossa ha infatti ufficializzato l'arrivo Salvatore Treppiedi che lascia così l'Akragas a quattro mesi dal suo arrivo a ottobre del 2021.

Per Treppiedi, nativo di Canicattì, si tratta di un ritorno: il giocatore ha infatti vestito la maglia del suo paese già nella stagione 2017/2018 anno in cui è stato anche capitano della squadra. In vista del rush finale verso la D la squadra racinara aggiunge un altro tassello importante.