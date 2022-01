Canicattì all’esame Marsala, Giacchetto: “Servirà la massima concentrazione, vogliamo continuare a fare bene"

Parte dalla sfida contro il Marsala, in programma domani pomeriggio alle 15 al Mariano Di Dia di Strasatti, la rincorsa alla Serie D del Canicattì capolista nel girone A di Eccellenza. I biancorossi sulla carta partono favoriti contro i biancazzurri, penultima compagine di un campionato nel quale però è meglio non dare nulla per scontato.

Il vice-presidente della squadra racinara Fausto Giacchetto in un’intervista rilasciata a TeleRadio Canicattì ha invitato in tal senso la squadra alla massima attenzione: “Sicuramente sarà una partita molto difficile - ha affermato - il Dolce Onorio Marsala lotta per la salvezza e quindi vorrà ripartire con ottimi propositi per cercare di tirarsi su dalle zone basse della classifica. Per noi sarà una partita da affrontare con la massima concentrazione e rispetto dell’avversario consapevoli della nostra forza: sappiamo di essere una squadra che ha ottime individualità ma anche grande personalità”.

Il dirigente biancorosso si è soffermato poi sulla condizione della squadra: “I ragazzi si sono allenati tutti con impegno e determinazione: sono in un momento particolare perché veniamo da un periodo di nonattività agonistica: a maggior ragione non è facile mantenere la condizione di forma ma il nostro è un gruppo affiatato che fa della serietà professionale un punto cardine. I ragazzi sono pronti sempre per affrontare tutte le difficoltà che ci sono e farsi trovare pronti la domenica. Il Canicattì è determinato vuole continuare a seguire il passo: quello che è stato fatto nel girone d’andata è stato importante, vogliamo continuare così consapevoli che c’è un obiettivo importante da raggiungere è che alla nostra portata anche se affrontiamo tutto partita dopo partita, senza illusioni ma consapevoli di avere ottime possibilità.

In merito all’obiettivo Serie D Giacchetto è fiducioso ma cauto: “Ci sono buone possibilità di raggiungere l’obiettivo - ha concluso il presidente Licata e tutta la dirigenza negli anni hanno fatto degli sforzi importanti per poter sostenere un progetto sportivo con tutte le difficoltà che ci sono. Anche quest’anno siamo impegnati per portare il vessillo biancorosso e il nome della Canicattì sportiva in alto: tra le mille difficoltà che non sto qui a ripetere anche quest’anno cercheremo di arrivare fino in fondo nella speranza che sia la volta buona”.

Per la sfida di domani mister Lillo Bonfatto ha convocato 18 giocatori: assente per squalifica il difensore centrale Davide Pettinato. Qui sotto la lista completa:

Portieri: Guddo, Harusha;

Difensori: Tedesco, Toledo, Raimondi, Diop, Di Mercurio, Caternicchia;

Centrocampisti: Garufo; Biondo, Prezzabile, Privitera, Morana, Tomasino;

Attaccanti: Iraci, Matera, Gueye, Iezzi.