Canicattì: anticipata domani alle 15 l'ultima di campionato contro il Marineo

L'ultimo atto prima di congedarsi dal campionato dopo una stagione strepitosa e storica. Il Canicattì domani pomeriggio saluta l'Eccellenza: obiettivo chiudere in bellezza nella sfida contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo del grande ex Ciccio Maggio, in programma al Saraceno di Ravanusa. La partita, originariamente prevista alle 16:30, in contemporanea con le altre partite, è stata anticipata alle 15. A comunicarlo è la stessa società biancorossa, che spiega come la decisione sia stata dettata da motivi organizzativi e sia stata presa di concerto con la squadra ospite.

Della partita non sarà sicuramente il difensore Davide Pettinato che dopo la sfida contro la Nissa aveva rimediato quattro giornate di squalifica per un eccesso verbale nei confronti del guardalinee: dopo l'appello della società. Lo stopper biancorosso tornerà dunque a disposizione l'anno prossimo per la seconda giornata del campionato di Serie D.