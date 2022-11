Canicattì-Mariglianese, gara rinviata a mercoledì 30 novembre: nella squadra campana diversi positivi al Covid

Il Canicattì comunica in una nota ufficiale che la gara tra i biancorossi e la Mariglianese, prevista per domani presso lo stadio Saraceno di Ravanusa, è stata rinviata a mercoledì 30 novembre alle ore 14:30.Il rinvio è dovuto all'elevato numero di positivi al Covid-19 in casa Mariglianese.

Dopo il Real Agro Aversa, che già aveva annunciato di avere diversi positivi in squadra, ora è la Mariglianese a fare i conti con il Covid, annoverando un elevato numero di positività al virus.

Dal Canicattì gli auguri ai calciatori della formazione campana per una pronta guarigione.