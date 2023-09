Canicattì, la squadra di Pidatella ferma il Siracusa e guadagna il primo punto della stagione

Al Saraceno di Ravanusa il Canicattì ottiene il primo punto della stagione: contro il Siracusa finisce 1-1, al termine di novanta minuti piuttosto accesi e combattuti. I biancorossi di Pidatella hanno trovato il pareggio nei minuti finali, grazie ad un bel gol di Sidibe. La squadra di Cacciola si era portata in vantaggio al 63' con il gol di Vacca.

Il primo quarto d'ora di gioco è dedicato, da entrambe le squadre, alla classica fase di studio: poche emozioni in campo, match bloccato. Diversi gli errori commessi dai giocatori in campo, soprattutto in fase di impostazione: il primo tempo termina a reti bianche.

Nella ripresa, però, i ritmi si alzano sensibilmente, grazie ad una manovra più ariosa costruita dagli ospiti. Al 50' il Siracusa trova il goal del vantaggio con Andrea Russotto ma il direttore di gara, su segnalazione dell’assistente, annulla la rete per fuorigioco. Tre minuti dopo clamorosa occasione sciupata dal Siracusa, con Markic che in contropiede prova a fulminare i biancorossi: Scuffia con una grande parata salva porta e risultato. E' l'antifona del vantaggio ospite, che arriva concretamente al 63' con la rete di Raffaele Vacca, bravo a realizzare sugli sviluppi di calcio d'angolo.

I ragazzi di Pidatella intensificano gli attacchi, alla ricerca del pareggio. La rete dell'1-1 arriva al minuto 82: meravigliosa realizzazione con il destro da parte di Aboubacar Sidibe e pari biancorosso. Nel finale non succede più nulla, le squadre si dividono la posta in palio.

Ottima prestazione per il Canicattì, che ferma in casa il quotato Siracusa: primo punto ottenuto in campionato dalla squadra di Orazio Pidatella.