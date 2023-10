Canicattì, la soddisfazione di Pidatella: "Vittoria contro una squadra importante, ci ripaga del lavoro svolto"

Un altro blitz vincente in trasferta, ormai il Canicattì si sta specializzando nelle vittorie a domicilio. Al Mimmo Rende di Castrovillari la formazione di Orazio Pidatella ha ottenuto tre punti pesantissimi grazie alla rete di Bonilla arrivata negli ultimi istanti di gara. Al termine del match la soddisfazione del tecnico biancorosso: "Abbiamo ottenuto tre punti importanti - ha esordito Pidatella - contro una squadra che presenta calciatori di valore in organico. La prestazione è stata efficace, il campo oggi non era dei migliori. Lo sapevamo, ci siamo adattati: è stata una vittoria voluta, ricercata già da subito dopo il ko contro il Trapani. Il Castrovillari era arrabbiato, ma sono una squadra viva: abbiamo concesso pochissimo e siamo soddisfatti. La classifica? Non la guardiamo, viviamo alla giornata - ha detto Pidatella - siamo felici per i nostri tifosi".

Il tecnico, infine, si proietta già sul match di coppa contro l'Akragas: "Siamo già con la testa al match di mercoledì - ha concluso Pidatella - poi penseremo alla Vibonese. Il gruppo lavora sempre e non si lamenta mai, le vittorie creano entusiasmo. Preparazione della gara in poco tempo? Non è complicato, contro l'Akragas sarà un match secco e credo che queste gare possano prepararsi da sole. Non cerchiamo alibi o scuse - ha precisato il tecnico - andiamo sempre avanti per la nostra strada".