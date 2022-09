Canicattì, la guida della formazione juniores affidata a Luigi Giordano

Il Canicattì, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social, ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della formazione juniores, per la stagione 2022-2023, a Luigi Giordano. Canicattinese doc, Luigi Giordano è una figura tecnica che conosce bene la piazza, visto che in passato ha già vinto parecchio con questi colori. Nel 2017 la sua formazione si è laureata campione regionale, battendo il Brolo per 2-0 e ottenendo l'accesso alle fasi nazionale.

L'anno successivo, per la seconda volta consecutiva, la sua squadra si è laureata campione regionale, uscendo di scena solamente nella semifinale della fase nazionale. Reduce dall'esperienza positiva con il Gattopardo, con il quale si è laureato campione provinciale, mister Giordano è carico in vista dell'imminente avvio della stagione sportiva. Il presidente della società biancorossa, Angelo Licata, e l'intera società, nel dichiararsi soddisfatti per l'esito positivo della trattativa, hanno augurato un grande in bocca al lupo al neo-tecnico della formazione juniores.