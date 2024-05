Canicattì, l'under 19 sconfitta nel primo turno della fase nazionale: il Città di Fasano vince 4-0

Sconfitta per l’Under 19 del Canicattì guidata da Filippo Ferrante nella gara di andata del primo turno della fase finale nazionale contro i pari età del Cittá di Fasano: al Saraceno di Ravanusa è 0-4 il finale.

Nella gara di ritorno, in programma il prossimo 25 maggio a Fasano, ci sarà l'opportunità per riscattare la prestazione e, in ogni caso, per onorare una stagione sportiva che ha dato tantissime soddisfazioni ai giovani atleti biancorossi.