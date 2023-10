Canicattì, l'analisi di Pidatella dopo la sconfitta col Trapani: "Siamo rimasti in partita, forse è mancato un po' di coraggio"

"Era una sfida quasi impari, lo sapevamo: siamo rimasti in partita, era quello che avevo chiesto ai ragazzi. In alcuni tratti, probabilmente, ci è mancato un po' di coraggio".

Questo il commento di Orazio Pidatella, tecnico del Canicattì, al termine della sfida contro il Trapani:i biancorossi erano riusciti a trovare il pareggio, poi una disattenzione del portiere ha determinato il gol del raddoppio granata. Nel finale, quindi, il 3-1 subito.

"Non entro nel club delle vittime - ha esordito Pidatella - non voglio farlo io e non lo farà nemmeno la società: non commentiamo mai le scelte e l'operato della direzione arbitrale. Non credo, comunque, abbia influito su una bellissima partita: il Trapani ha vinto, noi siamo rammaricati perchè non abbiamo raggiunto ciò che volevamo. Il rosso di Tedesco? Fa parte del gioco, siamo soddisfatti per la prestazione non per il risultato. La nostra mentalità è che non esistono partite dove non si possono fare punti, credo che oggi lo abbiamo dimostrato. Avevo chiesto ai ragazzi di rimanere sempre in partita, credo che per larghi tratti ci siamo sempre riusciti. La seconda sconfitta stagionale? Non guardiamo la classifica, non lo facciamo quando vinciamo fuori casa e non lo faremo dopo una sconfitta contro una grande squadra come il Trapani. Conosciamo i nostri difetti, i nostri limiti e i nostri pregi, non dobbiamo fare voli pindarici: serve sempre lavorare, da martedì penseremo alla prossima. Ringraziamo sempre il pubblico - ha concluso Pidatella - sappiamo le difficoltà logistiche nel seguirci, rappresentano davvero un'arma in più".