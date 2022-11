Canicattì, in vendita i biglietti per il match in trasferta contro il Locri

La gara, in programma domenica alle ore 14.30, si giocherà allo stadio Macrì. I biancorossi cercheranno di invertire il trend negativo in trasferta: sinora dalle sei trasferte sinora giocate sono arrivati solamente sette punti. Assenza pesante per Bonfatto: mancherà per squalifica Sidibe