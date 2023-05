Canicattì, il campionato termina con un pareggio: 1-1 contro il Castrovillari al Saraceno

Il Canicattì di Orazio Pidatella conclude la stagione con un pareggio casalingo: al Saraceno di Ravanusa il match contro il Castrovillari termina 1-1. Con questo punto, i biancorossi chiudono a quota 45 punti in classifica: un'annata molto positiva, con l'obiettivo salvezza raggiunto meritatamente.

Match dai ritmi gradevoli, sin dalle prime battute. Il primo tempo è piuttosto equilibrato, poche le vere occasioni prodotte da entrambe le formazioni: si va negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

Nella ripresa i calabresi alzano il baricentro e provano ad aggredire più alti il possesso palla biancorosso. Al 65' il Castrovillari si porta in vantaggio: la rete viene realizzata da Liguori. La gioia dei calabresi, però, dura poco perchè dopo dieci minuti il direttore di gara concede calcio di rigore ai padroni di casa: dal dischetto parte David Gueye che non sbaglia. Nei minuti conclusivi torna a regnare l'equilibrio e le due formazioni, al triplice fischio, si dividono la posta in palio. Il Castrovillari, con questo punto, festeggia la salvezza senza dover passare dai playout.

Si chiude, per il Canicattì, un'annata più che positiva: riconfermare la categoria era l'obiettivo ed è stato pienamente raggiunto, con merito.