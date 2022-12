Canicattì, il 2022 biancorosso si chiude senza l'ultima partita: rinviato il match contro il Castrovillari

Tanti positivi al covid nello spogliatoio calabrese: la Lega ha disposto il rinvio al prossimo 25 gennaio 2023. Si chiude, dunque, l'anno in casa biancorossa. La formazione di Bonfatto tornerà in campo alla ripresa, fissata per il prossimo 8 gennaio: in casa i biancorossi affronteranno il Lamezia Terme