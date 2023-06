Canicattì, i soci hanno deciso di rinnovare l'impegno anche per la prossima stagione

Il Canicattì comunica che l’intero gruppo storico dei soci ha deciso di rinnovare l’impegno anche per la prossima stagione. Continua, dunque, la promozione del gioco del calcio in città: l’obiettivo è favorire la crescita, lo sviluppo e la formazione di una sana cultura sportiva, la valorizzazione dei giovani talenti e contribuire allo sviluppo socio-economico di Canicattì.

La mancanza di adeguate strutture sportive, si legge nella nota stampa, l’annosa ed ormai leggendaria vicenda della ristrutturazione dello stadio Carlotta Bordonaro causano enormi disagi logistici e determinano, altresì, significativi problemi di natura economico-finanziaria che allontano i tanti sportivi impossibilitati a raggiungere lo Stadio di Ravanusa. Ma, soprattutto, è stata l’impossibilità di giocare le partite casalinghe al cospetto dei tifosi che ha fatto vacillare, per un attimo, la grande passione che ha accompagnato in questi anni il presidente Angelo Licata e tutti i soci. Dopo intense, appassionate e partecipate riunioni i soci hanno deciso di partecipare ad un altro campionato di Serie D, con l’obiettivo di migliorare la classifica della scorsa stagione e di rilanciare l’impegno affinché si creino le condizioni per la, ormai non più rinviabile, ristrutturazione del Carlotta Bordonaro.

Nei prossimi giorni verranno rinnovate le cariche sociali e predisposto l’organigramma societario per la prossima stagione sportiva 2023/2024.