Canicattì, parola al portiere Harusha: "Mi ispiro a Casillas, qui perché convinto dagli obiettivi della società"

Tra i protagonisti del buon inizio di stagione del Canicattì c'è il giovane portiere Klodjan Harusha. Arrivato in estate dalla Sancataldese, l'estremo difensore albanese classe 2001 è stato investito dei galloni da titolare e nelle prime tre partite giocate (tolta ovviamente la sfida fantasma contro Marsala) ha subito solamente un gol su calcio piazzato.

Harusha ha spiegato quali sono state le ragioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta dei biancorossi: Sono arrivato qui dopo - spiega ad AgrigentoNotizie - un anno con la Sancataldese. Mi hanno convinto gli obiettivi che il club si è prefissato e credo che tutti insieme riusciremo a raggiungerli e se son rose fioriranno.

Il portiere albanese si è poi soffermato sul suo stile di gioco: "Mi sono da sempre ispirato all'ex portiere del Real Madrid,Iker Casillas - afferma - l'ho seguito fin da bambino e soprattutto vedere il ruolo speciale che un portiere ha in una partita mi ha fatto venire voglia di inseguire un bel sogno e oggi sono a Canicattì".

In merito all'inizio di stagione il portiere albanese si dichiara soddisfatto: "Abbiamo fatto delle belle partite, stiamo attraversando un bel momento. Dobbiamo lavorare continuamente per portare a casa l'obiettivo che abbiamo"

In chiusura Harusha ha parlato del prossimo impegno della squadra biancorossa, impegnata in casa contro il Castellammare: "Apprezziamo che l'avversario - conclude - abbia fatto un ottimo lavoro finora, ma noi siamo il Canicattì e giochiamo sempre per la vittoria, soprattutto se in casa nostra".