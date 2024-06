Canicattì, futuro incerto: nessuna manifestazione di interesse per subentrare nella gestione

Non ci sono novità relativamente alla situazione, certamente non rosea, in casa Canicattì. E la conferma arriva direttamente dalla società biancorossa che, con una nota stampa, ha comunicato come nessuna manifestazione di interesse per subentrare nella gestione della società sia ancora pervenuta.

"Nonostante i nostri sforzi - si legge nel comunicato - tutte le trattative avviate per garantire un futuro stabile all'ASD Canicattì, compresi i contatti con esponenti politici, non sono andati a buon fine. Ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna manifestazione di interesse per subentrare nella gestione della società. Questa situazione conferma la nostra volontà di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie D.

Ribadiamo che i motivi per i quali questa società ha deciso di non continuare, sono legati principalmente alla mancanza di un impianto sportivo idoneo ad una programmazione pluriennale.

Rinnoviamo l'invito a tutti gli imprenditori canicattinesi di presentare una seria proposta di subentro nella gestione della società. In mancanza di tale proposta entro la giornata di martedì 18 giugno - conclude la nota - valuteremo la possibilità di trasferire il titolo in altre città.

Vogliamo inoltre precisare che gli impegni e le obbligazioni assunte da questa società nei confronti di tesserati e fornitori saranno tutte onorate".