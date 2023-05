Canicattì, entro fine mese arriveranno risposte sul nuovo organigramma

Sono giorni importanti per la costruzione del futuro del Canicattì. Dopo le dimissioni in blocco della dirigenza, la società sta lavorando per pianificare la prossima stagione.

Da quanto filtra, entro fine mese il board societario verrà costituito: c'è urgenza nel conoscere la nuova governance, dopo si potrà iniziare a programmare concretamente il prossimo campionato.

Un cantiere aperto, insomma, il Canicattì: la sensazione è che entro la fine della prossima settimana ci saranno notizie certe sul quadro societario.

La tifoseria biancorossa attende, c'è una nuova stagione da programmare.