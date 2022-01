Il Canicattì verso la sfida contro Enna, l'ex Diop: "Loro grande squadra, sarà una partita tosta"

Lo stopper del Canicattì Omar Diop, arrivato negli ultimi giorni di mercato dopo essersi svincolato dalla Nissa, ha espresso le sue considerazioni in merito alla sfida di domani, che vedrà i biancorossi affrontare l'Enna al Valentino Mazzola di San Cataldo nel match che potrebbe certificare la vittoria del titolo di Campione d'Inverno del girone A di Eccellenza. Ai racinari infatti basterà pareggiare per avere l'aritmetica certezza della vetta al giro di boa, che arriverebbe anche nel caso in cui gli ennesi non riuscissero a vincere tutte le partite da recuperare.

Il difensore senegalese parla in prima battuta delle sue aspettative sulla partita: "Sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra -ha affermato - la classifica non dice nulla perché hanno ancora partite da recuperare. Sarà una partita tosta, è sempre un derby quindi dobbiamo stare attenti".

Diop ha poi espresso le sue considerazioni in merito al debutto, che lo ha visto segnare il gol del definitivo 4-0 nel derby giocato proprio contro la Nissa, sua ex squadra esattamente come lo è l'Enna: "L’importante era vincere non importa chi segna o meno, fa piacere certo fare gol ma l’importante era vincere e la prestazione: la squadra ha dimostrato di essere una grande squadra. Sicuramente vogliamo fare bene, tutte le partite saranno per noi una finale, vogliamo fare quello che sappiamo fare. L’anno scorso ero il capitano dell’Enna, ormai è passato anche se ho grande rispetto per loro: sarà una partita vera e ci aspetta un grandissimo derby".

In chiusura il centrale biancorosso dice la sua in merito allo slittamento della ripresa: "Per me è giusto fermarsi -chiude - visti tutti questi contagi che ci sono è giusto aspettare un po’ vedere che situazione c’è e poi ripartire alla grande per non fermarsi più.