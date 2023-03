Canicattì, domenica il recupero della trasferta di Vibo Valentia: gara vietata ai residenti della provincia di Agrigento

Domenica pomeriggio, alle ore 15, il Canicattì scenderà in campo per recuperare il match della ventisettesima giornata di campionato contro la Vibonese. La gara, in programma al Luigi Razza, venne rinviata per nebbia. Domenica i biancorossi, reduci dalla sconfitta interna contro il Catania, proveranno ad ottenere punti preziosi per la salvezza: la formazione di Pidatella si trova a quota 34, mentre i calabresi hanno quattro punti di margine in più.

La questura di Vibo Valentia ha notificato il divieto di vendita dei tagliandi per assistere al match a tutti i residenti della provincia di Agrigento.