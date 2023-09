Canicattì, domenica il derby di Coppa contro il Licata: sensazioni positive per Pidatella

Mancano due giorni alla prima uscita stagionale del Canicattì: domenica i biancorossi affronteranno in trasferta, in gara unica, il Licata in Coppa Italia.

Il punto sul momento attuale della squadra, sulla preparazione e sulla nuova stagione è stato fatto dal tecnico, Orazio Pidatella, in sala stampa.

“Le sensazioni sono buone – ha esordito Pidatella - abbiamo lavorato bene, ci sono state le condizioni per svolgere un buon lavoro. Millesi, Ferruccio, Trombino e Ferrante sono stati un valore aggiunto. Dalle premesse si prospetta un campionato impegnativo, poi con la presenza ed il mercato importante di alcune società il livello è schizzato in alto. Noi proveremo a migliorarci, ma al 30 agosto tutti lo pensano. Avremmo voluto fare più amichevoli, ma è sempre più complicato farle e soprattutto portarle a termine. Anzi colgo l'occasione per ringraziare le società che ci hanno permesso di fare allenamenti congiunti”.

Chiusura dedicata al match di Coppa contro il Licata: “Siamo curiosi di scendere in campo per valutare e testare la nostra condizione, ma quando si gioca un derby non puoi solo fare valutazioni: incontriamo una squadra che qualche mese fa disputava i play off meritatamente e che si è migliorata ulteriomente. Nutriamo il massimo rispetto – ha concluso Pidatella – noi vogliamo provare a qualificarci”.